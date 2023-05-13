Каким семьям полагается путевка в детский лагерь
Член комитета Госдумы Бессараб: бесплатную путевку могут получить дети участников СВО
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
По словам члена комитета Госдумы, есть риск закрытия многих мест отдыха.
На бесплатную путевку в детский лагерь имеют право сразу несколько групп населения. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Эксперт отметила, что в первую очередь льготами стараются обеспечить малоимущие семьи, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Зачастую речь идет о тех людях, чьи доходы ниже одного минимального размера оплаты труда.
«Это многодетные семьи, независимо от дохода на члена семьи. Конечно, бесплатно отдыхают и дети участников СВО. Для нас это одна из самых важных задач», — отметила Бессараб.
Она добавила, что существуют отдельные программы для детей с проблемами со здоровьем. При необходимости ребенок может поехать с мамой.
«Несмотря на все предпринимаемые усилия, лагерей становится все меньше и меньше. Небольшой толчок к возрождению и развитию дал детский кешбэк, который работал в 2021 и 2022 году», — заявила Бессараб.
Сейчас есть риск закрытия остававшихся мест отдыха. Чтобы этого не произошло, необходимо развивать национальные проекты.
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