Разрушений нет: глава администрации Клинцов о падении вертолета Сегодня, 14:04 Алексей Панков 29 29 Глава города Клинцы Сергей Евтеев заявил об отсутствии разрушений на земле при крушении вертолета

Фото: www.globallookpress.com / Ministry of Defence of the Russi

По предварительным данным, причиной катастрофы стал пожар двигателя.