Отец российского телевидения: чем запомнился журналист Эдуард Сагалаев

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Знаменитости и коллеги по перу вспоминают президента ассоциации телерадиовещателей добрым словом.

Сегодня на 77 году жизни скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Подробности и причина смерти пока неизвестны.

Всю свою жизнь он посвятил журналистике. Сагалаев — один из родоначальников советского и российского телевидения. Он был председателем Союза журналистов СССР, гендиректором «Останкино» и председателем ВГТРК.

Детство и юность

Эдуард Сагалев родился 3 октября 1946 года в Узбекистане в городе Самарканд. В 1967 году окончил филологический факультет Самаркандского государственного университета. В этот же год он начал работать в местном комитете по радиовещанию и телевидению. После журналист перебрался в Москву и занял должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

Профессиональная деятельность

За спиной у Сагалаева большой послужной список. Он стоял у истоков основания телеканала ТВ-6, занимал должность гендиректора Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино».

В 1996 году президент РФ Бориса Ельцина назначил его председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК). Спустя несколько лет Сагалев стал заместителем председателя совета директоров Общественного российского телевидения.

В 2004 году он ушел с большого телевидения и заинтересовался мистикой. В 2009 году Эдуард Сагалаев стал ведущим программы «Мистические путешествия» на телеканале «ТНТ».

Последние 30 лет он занимал высокие должности в руководстве телеканалов и руководил ассоциацией телерадиовещателей.

Награды

Эдуард Сагалаев является лауреатом Государственной премии СССР, а в 2018 году он получил звание заслуженного журналиста РФ.

Коллеги, друзья и знаменитости вспоминают заслуги Сагалаева и выражают слова соболезнования родным и близким журналиста.

«Вклад Эдуарда Михайловича в развитие отечественных медиа — огромен. Он был одним из тех, кто в 1980-е изменил облик телевидения, а в 1990-е — вывел его на качественно другой уровень. По-восточному тонкий, Сагалаев умел, если надо быть и твердым, и непреклонным, а главное — принципиальным», — высказался о трагедии депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

Не остался в стороне и известный российский тележурналист Дмитрий Киселев. Он заявил, что Эдуард Сагалаев «создал новую стилистику отечественного телевидения, обогатив ее человеческими нотками, а его учениками могут считаться многие нынешние мэтры тележурналистики», что также в свою очередь отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Ушли прародители российского телевидения Лысенко, Попцов, теперь Эдуард Михайлович», — написал Депутат Госдумы ФС РФ Евгений Попов о смерти Сагалаева в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как знаменитости прощались с журналистом Анатолием Лысенко.