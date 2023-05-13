Германия предоставит Украине самый крупный пакет военной помощи

Spiegel: ФРГ предоставит Украине дополнительное вооружение почти на три миллиарда долларов

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Вся техника будет отправлена Украине в ближайшие дни и месяцы.

Немецкие власти решили отправить на Украину военной техники почти на три миллиарда долларов. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

«Уже в ближайшие недели Киев получит из Германии дополнительное вооружение на сумму около 2,7 миллиарда евро», — говорится в сообщении.

Также, по словам источника газеты, среди запланированных к поставке образцов техники — 20 бронемашин пехоты Marder, несколько десятков танков Leopard и 200 беспилотников. Более того, Украина получит в свое распоряжение средства противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы.

Кстати, никакой официальной информации о поставках такой серьезной техники пока не сообщалось. Издание уточняет, что о новом пакете помощи, вполне возможно, будет объявлено в воскресенье, 14 мая, параллельно с награждением президента Украины Владимира Зеленского премией имени Карла Великого в Ахене.

Но самое удивительное то, что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила на днях, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России приравниваются к участию в конфликте на Украине. Более того, она призвала все страны ЕС ни в коем случае не поддерживать спецоперацию России.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу усилить оборонную стратегию и увеличить поставки боеприпасов и средств ПВО Украине.

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