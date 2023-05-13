Венгрия пригрозила заблокировать новый пакет санкций против России из-за Украины

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Киев внес OTP Bank в список «международных спонсоров войны».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение руководства Украины признать венгерский OTP Bank «международным спонсором войны». Соответствующий пост дипломат опубликовал в своем блоге.

Дипломат подчеркнул, что финансовая организация ведет деятельность в соответствии с международным законодательством. Поэтому позиция властей Украины может повлиять поддержку Венгрией антироссийских санкций Евросоюза. В частности, страна может заблокировать грядущий 11-й пакет.

«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС я дал понять, что нам очень трудно поддерживать какие-либо меры, пока OTP Bank есть в этом украинском списке», — отметил Сийярто.

Украина внесла OTP Bank в список «международных спонсоров войны» в начале мая. В качестве причины было указано, что финансовая организация продолжает работать в России.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз предложил официально оформить приостановку поставок нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Решение может быть принято в рамках 11-го пакета санкций в отношении России.