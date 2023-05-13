Марочко: прилет был по жилым домам луганском поселке Юбилейный

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После пробного пуска накануне украинские боевики вновь применили против мирного населения западные ракеты Storm Shadow.

Украинские боевики обстреляли спальный район поселка Юбилейный. Об этом 5-tv.ru сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Жертв и пострадавших, по предварительной информации, среди мирного населения нет, но пострадала гражданская инфраструктура — в ряде домов выбиты окна. На месте прилета ракеты продолжают работать аварийные службы.

«Я предполагаю, что это второй случай использования ракет Storm Shadow. Поскольку вчера был пробный пуск. Сегодня пуск номер два. Почему я так предполагаю, потому что линия боевого соприкосновения очень далеко от города Луганска. И других вариантов нанести по Луганску у украинских боевиков нет, именно по поселку Юбилейного», — подчеркнул Марочко.

Расстояние от поселка Юбилейный до линии соприкосновения — 135 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) подтвердили, что накануне ВСУ применили именно крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства), а также одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD.