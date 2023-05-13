«Алина была»: Барановская призналась, что дала дочери от Аршавина другое имя

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Ведущая поступила вопреки желанию отца девочки.

Телеведущая Юлия Барановская — бывшая возлюбленная Андрея Аршавина и мать его троих детей: Артема, Арсения и Яны, призналась, что имена для детей выбирал отец ребят. Спортсмен хотел, чтобы они начинались на букву «А».

«Арсений, Артем и Алина, по его замыслу, хорошо звучали с отчеством», — откровенно рассказала звезда в своем блоге.

Поначалу ведущая даже не возражала такой идеи, поэтому дочь назвали Алиной, как и хотел Аршавин. Однако девочка носила это имя всего лишь две недели.

Когда Юлия вернулась домой из роддома, она решила прочитать значение «Алина» и поняла, что дочь будет Яной. Барановская также вспомнила, как удивился старший сын о перемене имени сестры.

«Было смешно, когда я Артему говорила: „Пойдем купать Яночку“, а он в ответ „У нас же Алина была. Вы что, ее поменяли?» — поделилась бывшая Аршавина.

Такой темы знаменитость коснулась на фоне новостей о популярных именах новорожденных в столице. Она отметила, что первую позицию у мальчиков сдало имя Александр, оно уступило Михаилу. Кстати говоря, имя Саша для Барановской является любимым.

Следом по рейтингу идут Максим, Марк и Лев. Девочек все чаще называют именами София, Анна, Мария, Ева и Виктория.

Андрей и Юлия расстались после того, как у футболиста вспыхнул роман с журналисткой Алисой Казьминой. В отличие от Барановской спортсмен решил даже жениться на новой пассии. От футболиста Казьмина родила дочь. Однако в скором времени отношения разрушились.

Знаменнитость часто благодарит в интервью бывшего избранника за то, что тот оставил ее одну с тремя детьми. Это дало ей большой толчок к развитию.

Долгое время телеведущая и футболист не общались, Аршавин даже не поддерживал связь с детьми. Но несколько лет назад он стал принимать активное участие в их жизни. В апреле этого года она даже присутствовал на дне рождении дочери в одном из столичных ресторанов. Яне исполнилось 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что мать Алисы Казьминой пообещала скорое возвращение пропавшей с 2022 года дочери.