ВСУ обстреляли Луганск ракетами англо-французского производства

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Опубликованы фото обломков этих реактивных снарядов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Луганска 12 мая применили ракеты англо-французского производства. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска ВФУ применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD», — говорится в сообщении.

Буквально пару часов назад пришла информация о том, что ВСУ вновь обстреливают жилые районы Луганска. До этого при обстреле пострадало шесть детей: четверым помощь была оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести были госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Владимир Путин в своем обращении к гражданам. Решение было принято после того, как главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ вновь обстреливают жилые районы Луганска.