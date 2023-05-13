«Время не властно»: Климова опубликовала обнаженную фотосессию с цветами
Актриса РФ Екатерина Климова сфотографировалась обнаженной с охапкой сирени в руках
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Самые пикантные части тела знаменитость прикрыла букетами сирени.
Популярная актриса Екатерина Климова поделилась кадрами новой и довольно пикантной фотосессии в личном блоге. Знаменитость призналась, что обожает, когда в Москве зацветает сирень, а во всех цветочных магазинах начинают продавать пионы.
На фото звезда театра и кино пристала в окружении цветов. Климова разделась, а самые пикантные части тела прикрыла букетами сирени.
Поклонников очень порадовала публикация артистки, от них посыпались восхищенные комментарии.
«Сирень — романтичный цветок»;
«Над вами время не властно»;
«Прекрасная», — написали подписчики.
Несмотря на свой возраст, Климова продолжает удивлять своей красотой и талантом. Своим примером она показывает, что 45 лет — это всего лишь цифра, а настоящая красота кроется внутри человека. Каждый может сохранять свою молодость, если будет следовать здоровому образу жизни и не забывать о своих увлечениях и страстях.
Также артистка известна благотворительной деятельностью и участием в общественной жизни. Он помогает нуждающимся детям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Екатерины Климовой насмешила пользователей Сети.