Фото, видео: Тришин Николай / ТАСС; 5-tv.ru

Над городом, как сообщают очевидцы огромные клубы дыма.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреливают жилые районы Луганска. По данным Луганскинформцентра, под ударом район Юбилейного. Также над городом замечены огромные клубы дыма.

Накануне Луганск отмечал день города. Как сообщал ранее 5-tv.ru, во второй половине дня прилетели ракеты со стороны ВСУ. По последним данным, пострадали шестеро детей, который в этот момент находились на улице. Четверым помощь была оказана на месте, еще двое госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Помощь на месте оказывал координатор ежпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Чиновник оказался на месте ЧП одним из первых и даже получил ранение.