Дачникам разрешили срывать плоды с деревьев соседа

Эксперт Чаплин: дачники могут срывать плоды с посаженных за забором деревьев

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Дачники могут срывать плоды с чужих деревьев, если те высажены за забором дачного участка. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Эксперт добавил, когда деревья или кусты находятся на земле общего пользования или муниципалитета, забирать фрукты и ягоды могут все желающие. При этом нередки ситуации, когда люди обижаются, что соседи срывают их урожай.

«Эта территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (она принадлежит юрлицу — СНТ, и ей имеют право пользоваться все члены СНТ). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли», — отметил Чаплин.

При этом собственники участков обязаны следить за прилегающей к забору территорией. Например, оперативно вырубать борщевик при его появлении. Также эксперт напомнил, что в каждом субъекте РФ есть четкие правила высадки высокорослых деревьев вдоль границы с соседской землей.

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