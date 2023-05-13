Любовь Успенская стала свидетелем убийства легендарного музыканта в Нью-Йорке

Любовь Успенская: я была рядом в момент убийства Джона Леннона

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость была в 100 метрах от участка, где полицейские обнаружили раненого вокалиста The Beatles.

Певица Любовь Успенская за свою жизнь пережила немало трагедий, но никто не знал, что артистка была очевидцем убийства легендарного музыканта Джона Леннона. Об этом она рассказала в новом выпуске подкаста Первого канала «Неформат».

Вместе с Успенской в студию был приглашен молодой популярный дуэт Galibri& Mavik. Но самым жутким моментом интервью оказалась история знаменитости о нашумевшем во всем мире преступлении.

«Я была тогда в Нью-Йорке, сидела в ресторане, а вокруг начали проноситься машины полиции, скорой помощи. Потом я поняла, что они ехали на место убийства Джона Леннона. Буквально в 100 метрах от меня тогда лежал труп Леннона», — рассказала певица.

Британский рок-музыкант, а также основатель, соавтор, вокалист и ритм-гитарист группы The Beatles Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года Марком Чепменом, ждавшим его у ограды его дома на Нижнем Манхэттене. Мотивами преступления были желание Чепмена прославиться и его недовольство образом жизни Леннона.

Любовь Успенская уехала из СССР в США еще в 1978 году и прожила там около 15 лет. В Штатах певица некоторое время жила в Нью-Йорке, после перебралась в Лос-Анджелес, активно пела в русских ресторанах. Но каждый день исполнительница вспоминала о родине и просила приезжавших в США артистов привезти ей русской земли.

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