Раскрыт способ определить слежку через камеру вашего смартфона

Доцент Тимофеев: обнаружить и снять слежку через камеру смартфона можно в его настройках

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В первую очередь специалист посоветовал поразмышлять, может ли ваша деятельность в сети и приложениях вызвать интерес спецслужб.

Обнаружить слежку через камеру смартфона и оставить вторженцев с носом можно несколькими кликами. Все необходимые опции есть в настройках мобильного устройства. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

В первую очередь, посоветовал эксперт, подумайте о причинах тревоги. Действительно ли ваш ежедневный серфинг в сети или действия в приложениях могут быть интересны мировым спецслужбам и частным сыщикам? Если ответ положительный, помимо работы с настройками потребуется поход в салон мобильной связи. Там можно купить чехол со шторками, закрывающими камеру.

Что касается гигиены приложений, для начала проверьте, какие из них имеют доступ к камере. Запрашивать этот доступ на этапе установки могут и популярные сервисы, и не самые важные специфические программы. Если он есть, просто отключите, а в дальнейшем сразу отвечайте отказом на такие запросы. Большинство приложений вообще не нуждается в камере. В настройках можно также ограничить для нее сетевые подключения.

Далее включите логику. Съемка видео или фото быстро расходует заряд смартфона. Поэтому если вы не включали его полдня, а энергии потрачено много, какой-то сервис, может, и подглядывает за вами через камеру. Проверять объемы энергопотребления можно в меню «Настройки» — пункт «Аккумулятор». То же проделайте с разделом «Трафик». Его показатели быстро снижаются при работе камеры.

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