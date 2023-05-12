Огромный столб дыма: первые кадры последствий взрывов в Луганске

Фото, видео: Фото из открытых источников

По словам очевидцев, перед детонацией был слышен шум, похожий по звуку на летящую ракету.

В социальных сетях появилось видео последствий двух взрывов в Луганске. Как сообщают местные жители, перед детонацией был слышен шум, похожий по звуку на летящую ракету.

Дым от первого взрыва рассеялся быстро, а вот после второго появился огромный столб черного смога. Возможно, что удар пришелся на нефтехранилище. В одном из близлежащих районов взрывной волной выбило стекла.

Обстоятельства ЧП уточняются.