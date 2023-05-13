Больше, чем путешествие: В Пятигорске проходит «Маевка»

Как в Пятигорске проходит «Маевка. Больше, чем путешествие»

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

В слете принимают участие свыше 14 тысяч путешественников из 82 регионов страны.

Сегодня в Пятигорске — важный этап первого масштабного похода. Десятки участников совершили восхождение на гору Машук.

И это одно из главных мероприятий туристического слета «Маевка. Больше, чем путешествие». Его задача показать, как можно развить пешеходный туризм в России, и что это может быть познавательно, весело и очень интересно.

В слете принимают участие свыше 14 тысяч путешественников из 82 регионов страны. С ними — настоящие эксперты по путешествиям. К туристам сегодня присоединился и Сергей Кириенко. По словам первого заместителя руководителя администрации президента, каждый молодой человек должен увидеть и почувствовать природную красоту своей земли.

На вершине горы участники развернули гигантский триколор 21 на 20 метров и исполнили гимн страны.