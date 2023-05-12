Первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров прошли в Подмосквье

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Элитный вид спорта стал доступен детям.

В Подмосковье доказали, что гольф — это вовсе не спорт для богатых, а отличное занятие для детей! С начала года открылось уже девять гольф-секций в школах Московской области. И уже проходят первые соревнования. Ученики вторых-шестых классов с удовольствием осваивают клюшки, изучают расположение лунок и траекторию полета мяча. На первом турнире побывал — Александр Морозов.

Удар, за ударом! «Лига будущих чемпионов» — первые соревнования за всю историю детского гольфа Подмосковья.

«У нас говорили теннис — спорт для богатых. В итоге теннисом занимается такое количество людей, что мы выигрываем на многих соревнованиях. В той же академии гольфа в Москве 600 детей занимаются бесплатно. Люди просто не знают. Всем кажется это за деньги, за большие деньги», — говорит депутат Госдумы РФ, почетный президент ассоциации гольфа России Светлана Журова.

Уверенные в себе школьники из Мытищ — уже считают себя будущими чемпионами мира. Занимаются всего три месяца, но на соревнованиях показывают всю ударную силу гольфа.

«Гольф тоже закаляете тело. Если занимаешься много, то и прокачиваешься сильнее», — признается ученик пятого класса Эмир Орлоскулов.

Соревнуются девять школьных команд, в каждой — четыре игрока и тренер. Надо пройти девять лунок с лучшим результатом, чтобы получить медаль.

«Первый раз приехали, некоторые дети. Первый раз, мне кажется, клюшку держат. Главное не занять девятое место», — переживает тренер по гольфу Александр Сухих.

Поправку в траекторию полета мяча вносит ветер. Из-за него результат практически всегда непредсказуем. Джек с этой задачей справляется — гольф у него в крови. Хочет осуществить свою мечту — стать лучшим в России и Англии.

«У меня в Англии бабушка, почти все родственники играют в гольф. У меня драйвером получаются удары», — рассказывает ученик шестого класса Джек Кромптон.

В гольфе есть такой удар hole-in-one (лунка за раз — Прим.ред.), когда мяч с первой попытки попадает в цель, за это полагается отдельная награда.

Мяч после удара Василисы попал сразу в лунку, без отскока. По словам судей, если дело так пойдет и дальше, то Василисе блестящая карьера в профессиональном гольфе обеспечена.

«Сначала так не сложно, а потом все сложнее и сложнее, вот это мне нравится в самом гольфе», — признается ученица пятого класса Василиса Иванова.

«Лига будущих чемпионов» — это не просто соревнование, а возможность для молодых спорстменов показать свои способности.

«Мы собираемся открывать секции по всей Московской области. Все школы, которые захотят иметь секцию гольфа у себя в школе, добро пожаловать к нам в федерацию. У нас есть программа, по которой мы обучаем преподавателей и обучаем детей, и знакомим их с этим замечательным видом спорта», — приглашает всех желающих вице-президент Федерации гольфа Московской области Максим Шакун.

Для каждой школы индивидуально подбирается инвентарь — от специального покрытия — до клюшек и мячей. И возможно, на уроках физкультуры наравне с лучшими гимнастками вырастут и чемпионы-гольфисты.