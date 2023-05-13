Рыбы стало больше: как в России развивается рыболовная отрасль

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При этом ходить за крупным уловом морякам теперь приходится все дальше.

Улов растет. Правда, из-за глобального потепления меняется и ассортимент. Да и запреты Запада обернулись новыми возможностями для нашей рыбной отрасли. Что ловят сейчас в северных морях — узнала Анна Воропай.

Так на нежнейшее филе разделывают треску из Атлантики. А летом начнется сезон семги и горбуши, выловленных в Баренцевом море.

Рыбы в России стало только больше. Раньше продукция этого цеха шла в основном на экспорт, теперь переориентировали на внутренний рынок. Но продавать готовы и на Запад, и на Восток.

Ходить за крупным уловом морякам теперь приходится все дальше. Капитан Валерий Шевчук еще когда был старпомом начал вести дневник: отмечал координаты добычи. Записи с 2010 года подтверждают: треска и пикша начали мигрировать.

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