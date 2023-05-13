«Охота на министров»: во Франции продолжаются протесты

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Решение Макрона о повышении пенсионного возраста не поддерживают три четверти населения.

Профсоюзы Франции сегодня объявили настоящую охоту на Макрона и его министров. Визит президента в город Дюнкерк сопровождался громким звоном кастрюль. Но Макрон эти протесты не заметил, его и министров охраняли свыше полутора тысяч полицейских.

А вот премьер-министр Элизабет Борн побоялась ехать в культурный центр города Бонсекур — его заняли разгневанные активисты.

По соображениям безопасности Борн отменила сегодня прогулку на свежем воздухе. Премьер находится в Реюнь-Оне — островном регионе Франции в Индийском океане.

Решение Макрона повысить к 2030 году возраст выхода на пенсию на два года — до 64 лет — вызвал шквал протестов, реформу не поддерживают три четверти населения.