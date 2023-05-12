Эрдоган призвал оппонента «постыдиться» из-за слов о вмешательстве РФ в выборы

Фото, видео: REUTERS / Yves Herman; 5-tv.ru

В воскресенье турецкий избиратель решит, кого хочет видеть во главе страны. Но в свете последних заявлений выбирать еще придется и направление международной политики.

В Турции сейчас идут последние приготовления к президентским выборам. И вокруг этой кампании уже кипят нешуточные страсти. На последнем этапе гонки из нее внезапно выбыл один из кандидатов. Оппозиция поспешила обвинить во всем Россию.

Нынешний лидер Турции уже призвал оппонентов постыдиться своих подозрений. Подробности — Виктор Синеок передает из Анкары.

Сейчас самое время нанести решительный политический удар. И бьют уже не с помощью огромных портретов кандидатов. И даже не агитационными автобусами.

В ход пошли козыри. Сначала скандал. Один из кандидатов в президенты — Мухаррем Индже — снял свою кандидатуру. В сети появилось откровенное видео с его участием. И лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу тут же обвинил в этом Россию. Банально, но неприемлемо для нашей страны.

«Официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи быть не может. Если ему предоставили такую информацию, то это лжецы. Ему важно вспомнить историю с американцами. Они долгое время говорили, что РФ вмешивалась, потом потратили десятки миллионов долларов на разбирательства и пришли к выводу, что вмешательства не было. Мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой республикой — она до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тут надо понимать, кто такой Кемаль Кылычдароглу. Вся турецкая оппозиция специально объединилась для его поддержки. И, видимо, не только она одна. Серьезных должностей он не занимал и легко обещает: сближение и безвизовый режим с ЕС, 300 миллиардов инвестиций Запада. Теперь вот разыгрывает антироссийскую карту.

Президент Эрдоган уже призвал своего оппонента «постыдится». А глава МВД напомнил, какая страна вмешивается чаще других.

«США вмешиваются в эти выборы. Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось - это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

То есть, в угоду своим политическим интересам один из кандидатов пытается нанести ущерб российско-турецким отношениям. Да еще и использует другого политика в своих целях.

Ближайшие дни должны стать ключевыми. В воскресенье турецкий избиратель решит, кого хочет видеть во главе страны. Но в свете последних заявлений выбирать еще придется и направление международной политики.