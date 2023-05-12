Методы террора: СВУ сдетонировало в мусорном баке в Мелитополе
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В Мелитополе прогремел взрыв
Фото: © РИА Новости
Ранения получил сотрудник министерства строительства Запорожской области.
В Мелитополе сегодня прогремел взрыв. По данным оперативных служб, сработало самодельное взрывное устройство. Оно было заложено в мусорный бак. Ранения получил сотрудник министерства строительства Запорожской области. В Следственном комитете заявили, что это было тщательно спланированное покушение. Также взрывом повредило стоявшие рядом автомобили и выбило стекла в ближайшем доме.
В Донецке сегодня украинские боевики убили мирного жителя. Он шел на работу, когда ВСУ устроили очередной обстрел жилых кварталов. Мужчина погиб от полученных ранений.