В Петербурге создали отдел полиции для нейтрализации беспилотников
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Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Филиппов; 5-tv.ru
Его сотрудники используют противодронные электромагнитные ружья.
Противодронные электромагнитные ружья теперь есть в арсенале петербургских полицейских. В городе создан специальный отдел для контроля за беспилотниками.
Основная задача – обеспечение безопасности в небе в период проведения массовых мероприятий. И первое патрулирование уже прошло 9 мая. Снайперы работали на крышах зданий в центральной части города, также использовалось специальное электронное оборудование подавления и нейтрализации дронов.