Рекордное количество мигрантов собралось на границе с США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antonio Castaneda; 5-tv.ru

Задержано уже более 28 тысяч людей, кто пытался попасть в страну нелегально.

Действие 42-й поправки в США истекло, в результате чего на границе с Мексикой собралось рекордное количество людей, и они до сих пор прибывают.

Сообщается, что первая группа мигрантов уже прошла контрольно-пропускной пункт. Тем временем другие беженцы пытаются пробраться в страну нелегально, но встречаются буквально со стеной из военных.

Тех, кто смог прорваться, немедленно задерживают, их число уже превышает 28 тысяч человек. Ранее 42-я поправка позволяла высылать мигрантов из-за COVID-ограничений до получения статуса беженцев.

При этом в Америке вступает в силу восьмой раздел. По нему грозит уголовная ответственность за незаконное проникновение в США, а также ужесточаются правила предоставления убежища. Предполагается, что эта поправка остановит обильный поток мигрантов, но ее уже стремятся обжаловать.