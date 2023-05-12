Сотни домов под водой: паводки накрыли Якутию и Иркутскую область

Сотни домов оказались затоплены в результате паводков в Иркутской области и Якутии

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

На борьбу со стихией брошены крупные силы МЧС.

Несколько сел в Иркутской области затопило в результате паводка, в одном из населенных пунктов в воде оказались более сотни домов.

Жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Их вывозят на лодках, а некоторых спасатели, буквально, выносят на руках.

В затопленных поселках в настоящее время нет света. Сотрудники МЧС бросили все силы на борьбу со стихией — часть ледовых заторов на реках они уже убрали, поэтому есть надежда, что уровень воды скоро начнет снижаться.

При этом в Якутии сейчас тоже паводки. Так, в двух селах — Чагда и Ситте — действует режим чрезвычайной ситуации, местами вода поднялась почти на полметра.

Затопило республиканскую дорогу, десятки домов и дворов, а также фермерские хозяйства. Частично пришлось отключить газоснабжение. Людей эвакуируют, некоторые вывозят и домашний скот.