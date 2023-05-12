Тела матери и сына нашли в квартире на Арбате после звонка из США

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Предполагается, что женщина и мужчина погибли за три дня до того, как их нашли.

Тело 86-летней пенсионерки и ее 57-летнего сына обнаружили в четырехкомнатной квартире в одном из домов на Нижнем Кисловском переулке в Москве.

У женщины пенсионного возраста было два сына: один проживает в США, а второй, чей труп нашли в квартире, жил с ней.

Как сообщает источник 5-tv.ru, что-то неладное заподозрил сын из Америки. Он позвонил матери, однако она не отвечала на его звонки. После этого 9 мая начались поиски пропавшей матери и брата.

Дверь квартиры на Арбате вскрыли коммунальщики, которые и обнаружили два тела.

Отмечается, что трупы не имели внешних признаков насильственной смерти. Предполагается, что женщина и мужчина погибли за три дня до того, как их нашли.

По факту случившегося организована проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-игрок «Спартака» Каракин умер в больнице после смертельных гонок в Подмосковье.