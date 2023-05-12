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Телефонные переговоры состоялись по инициативе африканской стороны. Какие темы затронули политики?

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафозой. Как сообщается на сайте Кремля, беседа состоялась по инициативе африканской стороны.

Политики обсудили отношения двух стран и выразили настрой на дальнейшее сотрудничество в разных сферах, в том числе совместные мероприятия. Так, Путин и Рамафоза обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка, который намечен на конец июля в Санкт-Петербурге, и встречу на уровне БРИКС, запланированную на август текущего года.

Также российская сторона выразила готовность поставлять существенные объемы зерна и удобрений нуждающимся африканским государствам.

«Поддержав высказанную Сирилом Рамафозой идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта, Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его покровителей, отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке», — добавляется в сообщении.

В заключение лидеры также договорились продолжать контакты на разных уровнях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление сотрудничества двух стран.