Кем себя видит Владимир Зеленский и зачем набирает популярность на Западе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sarsenov Daniiar Ukrainian Presi; ВКонтакте / bredikhinav; 5-tv.ru

Владимир Зеленский не просто так объявил 8 мая днем Европы на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет управлять Европой, чтобы та слушалась его указаний. Вероятно, именно поэтому лидер пытается набрать популярность в разных европейских странах и ищет там союзников. Об этом заявил политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru. Так он прокомментировал ситуацию с отказом организаторов «Евровидения» в возможности выступить на финале конкурса.

По его словам, если бы Зеленский и сказал бы речь на песенном состязании, то все бы услышали «очередное нытье» и призывы по бойкотированию России. В том числе украинский президент мог бы предложить свои варианты европейского обновления, ведь не просто так объявил 8 мая Днем Европы на Украине. Этот шаг был некой претензией, которая демонстрирует готовность лидера Незалежной диктовать свои правила.

«И не исключено, что там Зеленский видит себя уже не то чтобы каким-нибудь генералом-губернатором. <…> А видит себя уже на посту главы Еврокомиссии. Вот он, какой вариант есть», — заявил Бредихин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от Зеленского требуют возвращения праздника Дня Победы.