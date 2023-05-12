Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при тренировочном полете в Крыму

Судно разбилось в Джанкойском районе.

Вертолет Ми-28 потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что борт летел без боекомпклекта, само ЧП произошло в четверг, 11 мая, в 15:42 по московскому времени. Оба летчика в результате погибли. Предварительной причиной крушения назвали отказ техники.

Для выяснения обстоятельств была направлена комиссия Главного командования ВКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Приморском крае.