«Пусть камера будет кельей»: какое наказание просит дочь Баталова для обвиняемых

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По ее мнению, обвиняемые должны переосмыслить свою жизнь.

Младшая дочь известного актера Алексея Баталова Мария требует максимального наказания для обвиняемых по уголовному делу в мошенничестве с имуществом семьи. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

«Прошу назначить Цивину, Дрожжиной, Бублию максимально возможное наказание по всей строгости закона, для того, чтобы отсечь соблазн мщения моей семьей. Пусть камера для каждого из них будет кельей, в которой они смогут переосмыслить свою жизнь, свои деяния, покаяться», — зачитал речь Баталовой ее представитель Сергей Лукин.

До этого стало известно о том, что фигурантам дела запросили реальные сроки. Например, артистке Наталии Дрожжиной запросили шесть лет лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, а ее супругу Михаилу Цивину — семь лет лишения свободы и штраф в 400 тысяч рублей. А для нотариуса Дмитрия Бублия гособвинитель запросил пять лет лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей и запретом три года заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий.

В качестве вида исправительного учреждения может выступить колония общего режима.

Актер Алексей Баталов умер в 2017 году. И уже несколько лет идут разбирательства, связанные с его имуществом. Сразу после смерти актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин, по версии следствия, незаконно завладели недвижимостью актера.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как для фигурантов дела о хищении у семьи актера Баталова запросили реальные сроки.