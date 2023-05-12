Захара Прилепина ввели в медикаментозный сон

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Врачи успешно провели второй этап операции по фиксации костных отломков.

Врачи успешно провели Захару Прилепину второй этап операции по фиксации переломов ног. Об этом говорится в официальном сообщении представителей писателя, которое есть в распоряжении 5-tv.ru.

Хирургические манипуляции были необходимы для обеспечения прочной фиксации костных отломков до полного сращения. Чтобы не напрягать организм и обеспечить плавный выход из наркоза, было принято решение ввести Прилепина в медикаментозный сон. В настоящее время его состояние оценивается как стабильной.

Ближайшие дни Прилепин пока будет оставаться в палате интенсивной терапии, чтобы восстановление после операции прошло максимально быстро.

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин получил тяжелые ранения в результате подрыва его автомобиля 6 мая в Борском районе Нижегородской области. Находившийся на пассажирском месте его друг и соратник Александр Шубин погиб на месте. С места происшествия Прилепин был доставлен в нижегородскую областную больницу, где и продолжает лечение. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт. По горячим следам был задержан уроженец Украины, недавно получивший российское гражданство. Установлено, что ранее он был завербован СБУ, где и получил задание по ликвидации Захара Прилепина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Шубина с воинскими почестями похоронили в Луганской народной республике (ЛНР).