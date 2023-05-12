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Информация якобы была взята из утекших разведданных.

Данным о потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), представленных Евросоюзом и США, верить не стоит, считает бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

В беседе с «Известиями» он отметил, что Евросоюз является заинтересованным лицом и подтасовывает данные, чтобы выставить киевский режим в наиболее приятном свете. По его словам, это необходимо, чтобы потом помогать Украине отчислять деньги и уменьшать социальные расходы.

«Цифра 13 тысяч — это смехотворная цифра. Сам Генштаб украинской армии говорил о 150 тысячах. Израильская разведка докладывала о 200 тысячах», — отметил Матвийчук.

Прежде сообщалось, что киевский режим с начала российской специальной операции по защите Донбасса потерял убитыми 13 тысяч человек, еще 35 тысяч были ранены. Между тем, по данным издания, в США оценивают потери Вооруженных сил Украины в 17,5 тысячи убитыми. При этом, по утекшим разведданным, инвалидами могут числиться от 124 до 131 тысяч человек.

При этом стало известно, что за прошедшие сутки на донецком направлении общие потери боевиков и наемников Вооруженных сил Украины составили около 900 человек. По информации Минобороны РФ, также были уничтожены более 30 единиц бронетехники, семь автомобилей, две гаубицы Д-30 и одна гаубица L-118 производства Великобритании.

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Котляровки Харьковской области была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы.