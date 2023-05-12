Умерла звезда осетинского кинематографа Светлана Дудиева
Магдалина Нуар 315
В Северной Осетии скончалась актриса Светлана Дудиева
Фото: Кадр из к/ф «Здесь мой дом», реж. Батрбек 'Бабле' Дзбоев , 1976 г.
Ее называли одной из самых красивых и талантливых актрис Северной Осетии.
Скончалась актриса Светлана Дудиева. Об этом сообщает ГТРК «Алания».
О том, что именно случилось с артисткой — неизвестно.
Деятель культуры сыграла роль матери в киноленте «Семейная драма» режиссера Измаила Бурнацева. Также Дудиева известна по ролям в фильмах «Пишите письма» и «Здесь мой дом».
Актриса окончила студию ГИТИС в Северной Осетии и работала в театре долгое время. Затем занималась режиссурой на местном радио.
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