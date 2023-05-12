«Должно быть стыдно»: Эрдоган ответил на заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы

Эрдоган: Кылычдароглу должно быть стыдно за обвинение России во вмешательстве в выборы

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

По мнению главы Турции, главные заговоры — в США, Франции и ФРГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил лидеру Народно-республиканской партии (НРП) Кемалю Кылычдароглу на обвинение РФ якобы во вмешательстве в выборы в стране. Об этом сообщает местная газета Sabah.

По его словам, конкуренту должно быть стыдно за это заявление.

«Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?» — обратился Эрдоган к Кылычдароглу.

До этого глава Республиканской народной партии (РНП) и кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию в заговорах и призвал «убрать руки» от страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия никоим образом не вмешивается в электоральные процессы других государств.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Песков прокомментировал обвинения РФ в заговорах на выборах в Турции.