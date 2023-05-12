ВСУ нужны геймеры: украинское командование ищет управляющих дронами

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Те, кто не сталкивался с виртуальной реальностью, не сможет управлять дронами-камикадзе.

Для управления дронами типа FPV, в режиме реального времени, необходимы специалисты, у которых хорошо развит вестибулярный аппарат. К категории таких людей относятся мальчишки, которые любят игры-стимуляторы. Об этом URA.RU рассказал первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.

Дроны-камикадзе способны на очень большой скорости наносить поражения живым военным и технике. Все это возможно сделать только с помощью специальных операторов, которые практически летают на этой технике и должны иметь особую подготовку, поскольку управление идет через человека.

Пинчук рассказывает, что специалисты находятся в аппарате виртуальной реальности и с помощью джойстика наблюдают за тем, что происходит вокруг дрона, летящего со скоростью 150 километров в час. Готовят таких операторов на специальных полигонах.

«Сейчас в войсках, например, с огнем ищут мальчишек, которые игроманией страдали и играли на всяких симуляторах, потому что у них вестибулярный аппарат уже устоявшийся, и они могут на этих дронах летать. Традиционные специалисты не понимают, что с этими аппаратами вообще делать», — отмечает эксперт.

Экс-министр безопасности ДНР добавил, что самая большая проблема для ВСУ — это не техническая база, а сами инструкторы. Такого большого количества специалистов просто нет, поскольку это новое слово в науке и военном деле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разведчики Росгвардии используют новейшие дроны для обнаружения позиций ВСУ.