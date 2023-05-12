Баскетболистку «Динамо» обвинили в краже вещей на 1,5 млн рублей у любовника

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Сама спортсменка отрицает свое отношение к пропаже драгоценностей, одежды и прочего добра.

Когда дама нравится обоим мужчинам — между поклонниками возникает конкуренция за ее сердце. В давние времена пылкие кавалеры вызывали друг друга на поединок и сражались на дуэлях. Ну а как соревнуются дамы за объект обожания? Ответ на этот вопрос можно найти в любовном треугольнике баскетболистки новосибирского «Динамо» Виктории Щербаковой, ее любовника IT-сотрудника компании Wildberries и его жены Анфисы Ким.

Все началось с того, что Анфиса вместе с дочерью улетела в Стамбул, а ее муж в это время серьезно заинтересовался белокурой спортсменкой Щербаковой. Девушка переехала в квартиру к новому кавалеру и пара наслаждалась жизнью.

Идиллия кончилась, когда жена узнала про интрижки избранника и серьезно поговорила с неверным супругом. Тот покаялся перед законной любимой и объяснился перед баскетболисткой, попросив уйти из его жизни. После этого дорогие вещи из квартиры семьи программиста пропали. Одежда люксовых брендов, драгоценности и украшения — все исчезло. При этом, у каждой стороны конфликта разные версии о том, куда могло запропаститься добро.

Коварный план

По словам супруги программиста, в пропаже виновата ее спортивная конкурентка. Щербакова специально выкинула все пожитки, чтобы отомстить вернувшейся жене любовника. Женщина уверена, что ее соперница мечтала отбить избранника, ведь тот хорошо зарабатывает. Однако корыстный план не сработал, поэтому она выкинула все вещи со злости.

«Мой муж, когда я все это высказала, сказал ей, что они расстаются. И она выкинула все мои вещи, вещи моего ребенка — Лего, Дупло — всю мою одежду, мои документы, мои выпускные альбомы, мою ювелирку, мой парфюм. Все, что мной было нажито за 28 лет, все выкинула. У меня сейчас даже обуви нет, ничего нет», — рассказала Анфиса Ким 5-tv.ru.

При этом у жены программиста есть железные доказательства: баскетболистка во всем призналась в переписке с ее супругом. Когда мужчина спросил ее, не причастна ли та к внезапной пропаже вещей почти на полтора миллиона рублей, Щербакова ответила положительно.

«У нее папа работает в полиции, она считает, что так себя может вести и ей ничего за это не будет», — предположила разъяренная Анфиса.

Особенно хозяйку обкраденного дома задело, что ее конкурентка продолжила охмурять IT-работника, несмотря на его жену и ребенка. Когда спортсменка переехала в квартиру нового возлюбленного, то видела семейные фото, детские вещи и игрушки. Анфиса не понимает, почему наглая разлучница не остановилась?

«Когда муж сказал, что будет пытаться восстанавливать отношения со мной после этой ситуации, она просто выбросила все мои вещи на помойку, как она утверждает. Но я не знаю — на помойку, не на помойку. Она украла все мои вещи, вынесла из моей квартиры», — заявила пострадавшая.

Подлая клевета

Примечательно, что сама Виктория Щербакова отрицает свою причастность к пропаже дорогих вещей. В беседе с 5-tv.ru она отметила, что Анфиса — бывшая избранница программиста, которая не может принять, что ее экс-возлюбленный нашел другую пассию. Именно поэтому женщина мстит и сочиняет всякие сказки про спортсменку.

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«Это какая-то чушь, я не имею к этому никакого отношения <…> Я не знаю, о каких вещах идет речь. Возможно, мне как-то хотят насолить и распространяют ложную информацию <…> Это просто его бывшая девушка или жена. Не знаю, кто она ему. Она расстроилась, что они не вместе. Теперь ее обида вымещается вот так», — объяснила Щербакова.

При этом Виктория даже рассказала интимную подробность об Анфисе. Вероятно, девушка раньше работала в эскорте, а сейчас принимает антидепрессанты. Спортсменка предположила, что у женщины сейчас может быть весеннее обострение какой-нибудь психологической проблемы.

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