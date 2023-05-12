Как в России планируют справляться с оттоком населения за рубеж

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Сейчас требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов.

Президент России Владимир Путин дополнил Концепцию миграционной политики страны мерами по снижению оттока населения за границу, который увеличился в 2022 году под влиянием социально-экономических условий. Об этом говорится в новом указе.

«В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — говорится в сообщении.

Мера затронет и жителей новых российских территорий. Путин указом поручил создать условия для возвращения уехавших жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Прежде стало известно, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал ведомства объединить усилия для борьбы с преступностью среди мигрантов. По его словам, количество правонарушений среди приезжих растет.

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