ФСБ задержала жителя Крыма по делу о госизмене за передачу данных о военной технике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Мужчина снял на видео колонну, которая двигалась к зоне спецоперации. Что теперь ему грозит?

Сотрудники ФСБ задержали 34-летнего жителя Крыма, который отправил данные о перемещении российской военной техники в направлении зоны специальной военной операции. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что видеозаписи с эшелоном подозреваемый передал через Telegram-канал. Киевский режим использовал данную информацию для нанесения ударов.

Между тем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене в форме шпионажа, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время мужчина помещен под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) пыталась в принудительном порядке заставить первого замминистра МЧС ДНР Дмитрия Костямина стать информатором киевского режима.