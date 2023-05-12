Минобороны РФ сообщило о наступлении украинских боевиков на соледарском направлении

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Российские военные не допустили прорыва обороны.

Киевский режим попытался провести наступательные действия на соледарском направлении, где линия боевого соприкосновения составляет 95 километров. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

«Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника», — уточнил он.

По словам Конашенкова, все атаки боевиков отражены, прорывов обороны не допущено.

Немногим ранее Минобороны России опровергло сообщения о якобы начавшемся украинском контрнаступлении и «прорывах обороны» на разных участках линии боевого соприкосновения. Подобные заявления появились в ряде Telegram-каналов.

Российская спецоперация по защите Донбасса по решению Владимира Путина продолжается с 24 февраля 2022 года. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к Москве за помощью после очередного обострения конфликта с киевским режимом и усиления обстрелов со стороны ВСУ. Атаки жилых районов грозили гуманитарной катастрофой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возможное контрнаступление Украины в Запорожской области плохо закончиться для лидера киевского режима Владимира Зеленского.