«Абсолютно недопустимо»: Песков о намерении ЕК использовать российские активы в пользу Киева
Песков заявил, что использование российских активов в пользу Киева недопустимо
Фото, видео: REUTERS / Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru
При этом в Кремле намерены дождаться, какое юридическое заключение представят западные страны.
В Еврокомиссии заявили о наличии юридического заключения, которое позволяет использовать российские активы для восстановления Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие посягательства абсолютно недопустимыми.
При этом в разговоре с журналистами он призвал дождаться того документа, который западные страны представят.
«Россия будет защищать по мере возможностей свои интересы», — добавил Песков.