«Разговор президентов не поможет»: Кремль о перспективах зерновой сделки

Песков: для реализации зерновой сделки разговор двух президентов не поможет

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Очень важно, чтобы была реализована вторая часть договоренностей.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков объявил журналистам о том, что вчера состоялся брифинг российского представителя на переговорах по зерновой сделке в Стамбуле.

Тем не менее пока никаких новостей нет.

«Чтобы состоялась сделка, разговор двух президентов не поможет. Для этого нужно, чтобы была реализована вторая часть сделки. Пока в графике нет планов разговора, но возможно появится», — заявил Песков.

Вчера, 11 мая, он также прокомментировал возможный разговор президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и отметил, что пока они не созвонились, но «при необходимости созваниваются очень быстро».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле прокомментировали начало переговоров по зерновой сделке в Стамбуле.