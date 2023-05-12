Песков заявил, что Запад не попросит прощения у России за санкции

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

По мнению Дмитрия Пескова, многим странам придется платить за ошибочную политику своего руководства.

В Кремле считают, что Запад не попросит у России прощения за санкции, даже если осознает их введение ошибочным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, последнее время все больше аналитиков пытаются рассуждать на тему эффективности санкций и насколько это «оружие» наносит вред самой Европе.

«Наверное, это скорее хорошо, чем плохо, когда задаются вопросами. Здесь много неоспоримых фактов. Мы хотели бы, чтобы люди стран коллективного Запад знали, что им приходится платить за ошибочную, неверную политику своего руководства», — говорит Песков.

На вопрос журналиста, попросят ли прощения западные страны после отмены санкций, пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно: «Они так не скажут».

Некоторые эксперты считают, что меры Запада серьезно изменили положение американской валюты в мире: только за последний год доля доллара снизилась в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в США назвали неожиданный эффект от санкций.