Продолжит дело: дочь Пола Уокера получила роль в новой части «Форсажа»

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Последняя часть франшизы выйдет в кинотеатрах США уже на следующей неделе.

Дочь покойного американского актера Пола Уокера Мидоу Уокер рассказала в социальных сетях, что появится в финальной, десятой части фильма «Форсаж».

Девушка буквально выросла на съемочных площадках и с ранних лет наблюдала за отцом и его коллегами: Вином Дизелем, Джорданой Брюстер, Мишель Родригес и другими.

«Спасибо моему отцу, я родилась в семье „Форсажа“. Не могу поверить, что теперь я тоже буду там. Со всеми теми, кто видел, как я взрослею», — поделилась радостной новостью дочь Уокера.

Пока неизвестно, кого именно сыграет девушка в новой части франшизы, но ее роль будет эпизодической. Мидоу выразила слова благодарности режиссеру Луи Летерье, который поддерживал ее на съемочной площадке, а также проявлял терпение и доброту.

«Форсаж-10» станет завершающей главой известной по всему миру франшизы. Сюжет развернется вокруг команды Доминика Торетто и злодея, роль которого исполнит Джейсон Момоа.

Он будет пытаться отомстить семье Доминика, однако на его пути возникнут трудности. Картина появится на экранах кинотеатров в США уже 19 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вин Дизель отвел к алтарю дочь погибшей звезды «Форсажа» Пола Уокера.