В России появятся выплаты для медиков, переезжающих работать в гарнизоны

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Пособия будут выплачиваться уже с 2024 года. Какого размера будут выплаты?

В России запустят программу выплат для военных врачей, она появится с 1 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

«Для докторов, приехавших на работу в воинские части вне населенных пунктов на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктической зоны, выплата будет составлять два миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер — один миллион рублей», — говорится в сообщении.

Однако выплаты будут зависеть от местоположения воинских частей. Например, врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, вообще будет выплачиваться полтора миллиона рублей, фельдшерам и медсестрам — 750 тысяч рублей.

Кстати, такое нововведение будет важно и для выпускников профильных медицинских вузов, так как они тоже могут подавать заявки. Кандидаты должны будут отработать по договору не менее пяти лет. Однако при расторжении контракта должны будут вернуть государству сумму, которая будет рассчитываться пропорционально неотработанному сроку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение в российских вузах.