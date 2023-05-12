Столичный форсаж: Кадры смертельных гонок экс-игрока «Спартака» Каракина

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждый четверг инициативная команда устраивала экстремальные соревнования на Минском шоссе столицы каждый четверг.

Экс-участник футбольных команд «Спартак», «Химки» и «Динамо» Александр Каракин попал в смертельное ДТП. Трагедия произошла сегодня ночью, во время очередного гоночного заезда на Минском шоссе под Москвой. В экстремальных гонках спортсмен участвовал каждый четверг. В распоряжении 5-tv.ru оказались архивные кадры с прошлых заездов и видео с последствиями жуткой аварии.

На кадрах заметно, что передняя часть машины буквально отсутствует. Автомобиль критично помят и поврежден после ДТП. Повсюду разбросаны отвалившиеся детали от транспортного средства.

По предварительной информации, 32-летний Александр Каракин не справился с управлением, и врезался на спортивном автомобиле в отбойник. Сообщается, что он не был пристегнут. После аварии его оперативно доставили в больницу. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но на утро спортсмен все равно умер. Футболисту диагностировали перелом черепа, ребер и бедра. Впоследствии от травм у него образовался гемопневмоторекс.

Мужчина каждый четверг выезжал на трассу и мчался на высокой скорости. На этот раз заезд оказался смертельным. Правоохранительные органы взяли под контроль ситуацию, сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

«Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту СУ УМВД России по Одинцовскому городскому округу», — сообщается в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие фото со смертельной аварии, где погиб Каракин.