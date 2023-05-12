В правительстве не поддержали проект об освобождении неслуживших от мобилизации

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Защита Отечества является долгом и обязанностью граждан РФ в соответствии с Конституцией.

В российском правительстве не поддержали инициативу об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Проект с поправками к закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» разработал и вынес на рассмотрение Госдумы депутат КПРФ Михаил Матвеев. Между тем в проекте отзыва кабмина указано, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан в соответствии с Конституцией.

Более того, в пояснительной записке к законопроекту нет анализа, который позволил бы определить количество граждан, подпадающих под действие инициативы. Также нельзя оценить степень влияния нововведения на сегодняшнюю ситуацию в армии в условиях общей или частичной мобилизации. В связи с этим в правительстве отметили, что необходима доработка проекта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса. Мужчин могут направить в Вооруженные силы РФ, войска Росгвардии, органы госохраны или ФСБ.