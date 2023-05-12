От Зеленского требуют возвращения праздника Дня Победы
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
В канун особо почитаемого на всем постсоветском пространстве праздника, лидер Незалежной решил забыть историю и издал указ о праздновании Дня Европы.
Документ с просьбой отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы появился 11 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая (День Победы) и отменить праздник День Европы», — сказано в обращении.
Неизвестный автор петиции отмечает, что отменять этот праздник нет смысла, ведь дедушки и бабушки воевали не за Россию, а за Украину, которая в те годы была в составе Советского Союза.
Сейчас петиция уже набрала 182 голоса. Для ее рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч.
Владимир Зеленский 8 мая подписал указ о переименовании праздника «День Победы» в «День Европы». Киевские власти отмечают, что это сделано для того, чтобы укрепить единство народов Европы. А 8 мая украинский лидер предложил сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
После такого заявления Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на Украине есть много людей, которые считают 9 мая священным днем. Поэтому, для ветеранов, которые принимали участие в ВОВ, а также для их родных этот праздник навсегда останется святым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда сбежит Зеленский после скорого поражения ВСУ.