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В канун особо почитаемого на всем постсоветском пространстве праздника, лидер Незалежной решил забыть историю и издал указ о праздновании Дня Европы.

Документ с просьбой отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы появился 11 мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Прошу президента Украины вернуть праздник 9 мая (День Победы) и отменить праздник День Европы», — сказано в обращении.

Неизвестный автор петиции отмечает, что отменять этот праздник нет смысла, ведь дедушки и бабушки воевали не за Россию, а за Украину, которая в те годы была в составе Советского Союза.

Сейчас петиция уже набрала 182 голоса. Для ее рассмотрения необходимо собрать 25 тысяч.

Владимир Зеленский 8 мая подписал указ о переименовании праздника «День Победы» в «День Европы». Киевские власти отмечают, что это сделано для того, чтобы укрепить единство народов Европы. А 8 мая украинский лидер предложил сделать Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После такого заявления Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на Украине есть много людей, которые считают 9 мая священным днем. Поэтому, для ветеранов, которые принимали участие в ВОВ, а также для их родных этот праздник навсегда останется святым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда сбежит Зеленский после скорого поражения ВСУ.