Черноморский флот более 180 раз ударил «Калибрами» по объектам ВСУ

Корабли ЧФ с начала СВО нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам ВСУ

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Достичь высоких результатов при выполнении задач СВО помогает высокоточное оружие большой дальности.

Фрегаты, корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ с начала специальной военной операции (СВО) нанесли удары при помощи ракетных комплексов «Калибр» по более чем 180 объектам киевского режима, рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.

В интервью газете «Красная звезда» он уточнил, что основными целями были радиолокационные станции систем противовоздушной обороны (ПВО), пункты временной дислокации боевиков, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.

Между тем Соколов ответил, что в основном военные применяют высокоточное оружие большой дальности, а на берегу активно используются ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал». Все это помогает достичь высоких результатов при выполнении задач СВО.

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