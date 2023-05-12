Экс-игрок «Спартака» Каракин умер в больнице после смертельных гонок в Подмосковье

Фото: 5-tv.ru

По предварительной информации, машина натолкнулась на препятствие.

Бывший игрок «Спартака», «Химок» и «Динамо» Александр Каракин попал в чудовищное ДТП на своей спортивной иномарке. Жуткое происшествие случилось на 30 километре Минского шоссе под Москвой сегодня ночью.

Александр Каракин. Фото из открытых источников

Самого Каракина оперативно доставили в больницу, однако там мужчина скончался утром от многочисленных травм. Врачи диагностировали ему перелом черепа, ребер, бедра, впоследствии чего у него образовался гемопневмоторекс.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места событий. На фото видно, что у машины оторвана передняя часть, автомобиль помят и поврежден так сильно, что уже вряд ли подлежит восстановлению.

Как сообщает источник, по предварительной информации, водитель не справился с управлением и автомобиль наткнулся на препятствие. Известно, что в этот момент несколько автомобилей устроили смертельно опасные гонки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП под Красноярском. Там около реки обнаружили перевернутый легковой автомобиль. Рядом были замечены следы заноса. Известно, что в результате происшествия погибло пять человек.