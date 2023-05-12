Расправившаяся с четырехлетним сыном москвичка стояла на учете в ПНД

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Тело мальчика с ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир на Рублевском шоссе.

Задержанная по подозрению в жестокой расправе над четырехлетним сыном жительница Москвы по данным источника 5-tv.ru стояла на учете в психо-неврологическом диспансере (ПНД). Предварительный диагноз — шизофрения.

Трагедия произошла накануне вечером в одной из квартир на Рублевском шоссе. По версии следствия, у матери обострилась болезни и она расправилась со своим ребенком, нанеся ему несколько ножевых ранений и перерезав сонную артерию. После совершенного деяния, она сфотографировала изувеченного ребенка на телефон.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Мать погибшего ребенка задержана, с ней работают правоохранители и специалисты.