«С больной головы на здоровую»: Лавров ответил на обвинения Запада в нарушении международного права

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Дипломат припомнил поговорку в ответ на резкие выпады в сторону нашей страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке расколоть мир на демократии и авторитарные режимы. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам XI Петербургского международного юридического форума.

«Сегодня, перекладывая проблемы „с больной головы на здоровую“, государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того самого международного права, которое они сами „растоптали“ в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны», — заявил Лавров.

Также он добавил, что западные элиты попрали и другой базовый принцип Устава Всемирной организации — невмешательство во внутренние дела. В качестве примеров Лавров привел «срежиссированный в конце 2004 года третий тур выборов на Украине», революции в Грузии и Киргизии, а также госпереворот в Киеве в 2014 году и попытки силового захвата власти в Белоруссии в 2020 году.

В Санкт-Петербурге открылся XI Петербургский Международный юридический форум. Он продлится до 13 мая 2023 года. Ключевая цель форума — продвижение идей модернизации права в условиях происходящих глобальных изменений.

Ранее 5-tv.ru рассказал об основных заявлениях Лаврова в ООН.



