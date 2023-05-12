Брутян ушла из дома: Прилучный остался один с новорожденным сыном

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Поводом для этого стало желание не уходить в рутину.

Звезда сериала «В клетке» Зепюр Брутян недавно впервые стала мамой: с появлением нового члена семьи ее жизнь сильно изменилась. При этом она старается не уходить в рутину с головой, так как считает важным помнить о женской потребности «всегда оставаться красивой».

На протяжении всего срока беременности Брутян рассказывала фанатам о деталях своего «интересного» положения и подготовки к появлению малыша на свет. А после родов она начала делиться с подписчиками наблюдениями о буднях молодой мамы.

Актриса признавалась, что теперь большую часть времени она посвящает сыну Микаэлю, но благодаря мужу Павлу Прилучному ей иногда удается находить и несколько часов на себя. Недавно супруг пошел ей навстречу и остался с наследником дома, пока та пошла в салон красоты, чтобы обновить образ.

Зепюр Брутян в салоне красоты. Instagram* / zepyur_brutyan

«Не забываем о себе. Оставила Микаэля с папочкой на час и уже скучаю», — гласит подпись к фото Брутян.

От природы у Брутян твердые и вьющиеся волосы, что вполне ее устраивает. Актриса никогда не жаловалась на свои кудряшки, но после родов ей неожиданно захотелось перемен. Именно поэтому она попросила стилиста избавить ее от завитушек.

«Так непривычно ходить с прямыми волосами. Отросли просто невероятно быстро. Спасибо папочке, что посидел с нашим малышом, и мама сегодня счастливая!» — поделилась Зепюр.

К слову, актриса уже не раз подчеркивала, что супруг ей во всем помогает. Еще в период беременности он поддерживал Брутян и выполнял все ее прихоти.

Большую роль Прилучный сыграл и во время родов любимой: он находился возле нее. По признанию девушки, ей было трудно, но благодаря своему избраннику все прошло хорошо.

После выписки из роддома актер решил удивить молодую маму. Он украсил дом синими, голубыми и белыми шарами и цветами, а также сделал зону для фотографий, где была надпись: «Добро пожаловать, Микаэль». При этом Брутян не ожидала, что у Прилучного из-за плотного графика найдется время на организацию подобного.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брутян пожаловалась на недосып из-за сына.

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